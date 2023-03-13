«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة غدا.. وتوقعات بسقوط أمطار غزيرة ورعدية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة غدا وعودة الأجواء الشتوية، إذ تشهد البلاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق على العديد من مدن ومحافظات الجمهورية، بداية من شمال البلاد وصولا إلى شمال الصعيد.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، تساقط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من نويبع وطابا ودهب وشرم الشيخ والطور وسانت كاترين ورفع ورأس سدر والزعفرانة ورأس غارب والغردقة والقصير ومرسى علم على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأشار بيان الأرصاد، إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فتارت متقطعة، بالإضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وسرعة الرياح 50: 60 كيلومترا/ساعة وارتفاع الموج 2.5 إلى 3:5 متر.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدا الثلاثاء، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

- القاهرة 20 - 16

- العاصمة الإدارية 20 - 15

- أكتوبر 20 - 15

- بنها 20 - 15

- دمنهور 20 - 14

- وادي النطرون 20 - 14

- كفر الشيخ 20 - 16

- المنصورة 21 - 16

- الزقازيق 21 - 15

- شبين الكوم 20 - 15

- طنطا 20 - 15

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 19 - 15

- الإسماعيلية 21 - 12

- السويس 21 - 14

- العريش 22 - 14

- رفح 22 - 14

- رأس سدر 22 - 13

- نخل 22 - 04

- كاترين 17 - 06

- الطور 23 - 14

- طابا 22 - 14

- شرم الشيخ 23 - 18

- الإسكندرية 18 - 13

- العلمين الجديدة 17 - 13

- مطروح 18 - 12

- السلوم 30 - 10

- سيوة 20 - 12

- رأس غارب 27 - 15

- الغردقة 24 - 16

- سفاجا 24 - 15

- مرسى علم 24 - 15

- شلاتين 23 - 15

- حلايب 23 - 16

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 24 - 16

- الفيوم 23 - 11

- بني سويف 22 - 11

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 23 - 12

- سوهاج 30 - 13

- قنا 30 - 13

- الأقصر 30 - 13

- أسوان 31 - 14

- الوادي الجديد 31 - 11

- أبو سمبل 30 - 14