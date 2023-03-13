«الأرصاد» تحذر من تقلبات طقس الإسكندرية غدا وعودة الأمطار الرعدية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات طقس الإسكندرية غدا الذي يعد بداية الأجواء الصعبة المتزامنة مع نوة الحسوم، حيث ستنخفض درجات الحرارة مع عودة الأمطار المتوسطة التي تصل إلى غزيرة ورعدية في توقيتات مختلفة.

تفاصيل طقس الإسكندرية غدا

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية غدا الثلاثاء، يشهد تقلبات جوية مع عودة سقوط أمطار، وانخفاض درجات الحرارة، العظمى 18 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية، وبذلك تكون درجات الحرارة العظمى قد انخفضت 5 درجات عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية المعتدلة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ذلك يأتي كأول أيام تقلبات طقس الإسكندرية المتمثلة في الأجواء الباردة التي ستضرب كافة الانحاء حيث ستكون الأجواء شديدة الصعوبة حتى نهاية الأسبوع الجاري ضمن آخر أيام نوة الحسوم التي تعد النوة قبل الأخيرة.

سقوط أمطار مع طقس الإسكندرية غدا

وأشار التقرير الرسمي من هيئة الأرصاد الجوية إلى احتمالية سقوط أمطار على الإسكندرية غدا بنسبة من 50 إلى 60% مع إمكانية أن تكون رعدية أحيانا مع تحذير بعدم النزول من المنزل إلا للضرورة القصوى.