طقس مضطرب غدا.. و«الأرصاد» تحذّر من انخفاض الحرارة والسحب الممطرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس غدا الثلاثاء، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، بداية من شمال البلاد وصولا إلى شمال الصعيد، إذ تشهد انخفاضا في درجات الحرارة وتكاثر السحب الممطرة.

حالة الطقس غدا

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان، أنّه بداية من مساء اليوم، نشهد استمرار تكاثر السحب الممطرة على السواحل الغربية للبلاد، تصاحبها أمطار رعدية على مطروح والسلوم وسيد براني، وتمتد مع تقدم ساعات الليل والصباح الأولى للداخل، ويُتوقع تساقط أمطار بين متوسطة ومتفاوتة الشدة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، في حين تتحول لأمطار غزيرة على محافظة البحر الأحمر وسيناء، وتصل لحد السيول، بسبب الطبيعة الجغرافية للمكان هناك، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهار وشديد البرودة ليلا على كل أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

- القاهرة 20 - 16

- العاصمة الإدارية 20 - 15

- أكتوبر 20 - 15

- بنها 20 - 15

- دمنهور 20 - 14

- وادي النطرون 20 - 14

- كفر الشيخ 20 - 16

- المنصورة 21 - 16

- الزقازيق 21 - 15

- شبين الكوم 20 - 15

- طنطا 20 - 15

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 19 - 15

- الإسماعيلية 21 - 12

- السويس 21 - 14

- العريش 22 - 14

- رفح 22 - 14

- رأس سدر 22 - 13

- نخل 22 - 04

- كاترين 17 - 06

- الطور 23 - 14

- طابا 22 - 14

- شرم الشيخ 23 - 18

- الإسكندرية 18 - 13

- العلمين الجديدة 17 - 13

- مطروح 18 - 12

- السلوم 30 - 10

- سيوة 20 - 12

- رأس غارب 27 - 15

- الغردقة 24 - 16

- سفاجا 24 - 15

- مرسى علم 24 - 15

- شلاتين 23 - 15

- حلايب 23 - 16

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 24 - 16

- الفيوم 23 - 11

- بني سويف 22 - 11

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 23 - 12

- سوهاج 30 - 13

- قنا 30 - 13

- الأقصر 30 - 13

- أسوان 31 - 14

- الوادي الجديد 31 - 11

- أبو سمبل 30 - 14