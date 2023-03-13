أبوالغيط يصل إلى بيروت للمشاركة في أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة

وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام المساعد السفير حسام زكي إلى العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم، في مستهل زيارة يشارك خلالها يوم غد في افتتاح أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة والذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومقرها بيروت، بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية.

مستقبلين الأمين العام للجامعة العربية

وكان في استقبال أبوالغيط في مطار رفيق الحريري الدولي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية في بيروت، السفير عبدالرحمن الصلح، وكريم خليل أمين سر الإسكوا، وفريق عمل جامعة الدول العربية في لبنان.

وتنطلق غدًا فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2023 والذي تستضيفه العاصمة اللبنانية بيروت بحضور أبو الغيط ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد.

ويعد المنتدى العربي للتنمية المستدامة الآلية الإقليمية السنوية المعنية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ومن المقرر أن تترأس الجمهورية اليمنية المنتدى العربي لهذا العام والذي سترفع رسائله إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2023 المقرر عقده في نيويورك في شهر يوليو المقبل.