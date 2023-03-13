محافظ مطروح يوجه بتسيير عيادة قلب متنقلة في المدن والكشف بالمجان

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتسيير عيادة القلب المتنقلة لمستشفيات مدن المحافظة للتخفيف عن مرضى القلب وذويهم مشقة السفر للكشف والفحص بمستشفى مطروح العام، استمرارا لجهود محافظة مطروح فى توفير مزيد من الخدمات خاصة في مجال الصحة والارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، وتيسيرا على أهالي مطروح في مراكز ومدن المحافظة خاصة مرضى القلب.

أجهزة قلب لفحص المواطنين

وقال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح جري الدفع بعيادة متخصصة في أمراض القلب المتنقلة مدعومة بأجهزة سونار القلب "إيكو" وأجهزة الفحص، والتى بدأت اعمالها اليوم بمستشفى الضبعة على أن تكون كل اثنين بمستشفى الضبعة المركزي، يوم الثلاثاء، بمستشفى الحمام؛ لتوقيع الكشف الطبي على مرضى القلب على أن استقبال حجز الحالات، خلال الأسبوع.

عيادة القلب تجوب مدن مطروح

وأضاف أنه سيتم كذلك الدفع بعيادة القلب المتنقلة لمستشفى النجيلة غرب محافظة مطروح والمدن الأخرى المحتاجة مع استكمال حجز الحالات، وأعدادها لأعمال العيادة.

كشوفات القلب بالمجان

وأشار إلى أنّ جميع الكشوفات الطبيه التي يتم اجراؤها من خلال الفريق الطبي المتخصص في امراض القلب من خلال العيادة المتنقلة لفحص مرضى القلب جميعها تقدم بالمجان تحت إشراف مديرية الصحة في مطروح؛ للكشف المبكر على المرضى والتشخيص والمبادرة بالعلاج؛ لتقديم الرعاية الطبية الشاملة لأهالي مطروح في المراكز والمدن وجميع المناطق على مستوى محافظه مطروح من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينه السلوم غربا وسيوه جنوبا.