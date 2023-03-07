اللون الأخضر يسيطر على مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية تعاملاتها لجلسة اليوم، بصعود جماعي لكافة المؤشرات وسط أحجام تداول متوسطة، مدفوعة بمشتريات المؤسسات الأجنبية والمحلية مقابل مبيعات طفيفة للعرب والأفراد المصريين، ليرتفع رأس المال السوقي إلى 1,086 تريليون جنيه بأرباح تقدر بحوالي 4 مليارات جنيه.

أداء مؤشرات البورصة المصرية

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة، إيجي إكس 30، بنسبة 0.4% في بداية تعاملاته اليوم ليصل إلى مستوى 16,871.4 نقطة، فيما سجل المؤشر السبعيني لقياس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة صعود بنسبة 0.39% ليصل إلى 3,076.82 نقطة، وذلك في تمام العاشرة و15 دقيقة صباحا.

كما ارتفع المؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 0.37% ليتداول عند مستوى 4,548.4 نقطة، وحقق المؤشر إيجي إكس 50 صعودا بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 2,922.36 نقطة، وفقا لأخبار البورصة المصرية.

قيم وأحجام التداول لجلسة اليوم

بلغ إجمالي قيم التداول على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية بمستهل التعاملات، حوالي 14,42 مليون جنيه عبر بيع وشراء نحو 4,99 مليون سهم بواقع تنفيذ 1,065 مليون صفقة لعدد 112 شركة «داخل المقصورة» لترتفع أسهم 11 شركة مقابل انخفاض أسهم شركتين فقط ولم يتغير اتجاه أسهم 102 شركة.

وسيطر المستثمرون المصريون على التعاملات الصباحية لجلسة اليوم بنسبة بلغت 80.53%، فيما استحوذ «الأجانب» و«العرب» على 17.07% و2.39% من التعاملات على التوالي، وبلغ نصيب الأفراد من إجمالي التعاملات بحصة سوقية بلغت 63.17%، مقابل 36.82% للمؤسسات.

وحقق المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة تقدر بنحو 1,340 مليون جنيه، مقابل صافي بيع لـ «المصريين» و«العرب» بقيمة 125,7 ألف جنيه و1,215 مليون جنيه على التوالي.