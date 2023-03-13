ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة المصرية والمكاسب تتجاوز 7 مليارات جنيه

شهدت أخبار البورصة المصرية ارتفاعا جماعيًا، في بداية تعاملات جلسة اليوم، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.23% إلى مستوى 15974.11 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.22% عند مستوى 2972.32 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.31%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.31%، في بداية التعاملات عند مستوى 4361.38 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.44% عند مستوى 2784.58 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 105.4 مليون جنيه، من خلال التداول على 24.6 مليون سهم عبر تنفيذ 4.389 ألف صفقة.

رأس المال السوقي يربح 7 مليارات جنيه

وحقق رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة المصرية، مكاسب بلغت 7 مليار جنيه مسجلا في الوقت الحالي 1.043 تريليون جنيه.

ويتوقع حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أنّه مع ارتفاع مؤشر البورصة الثلاثيني مرة أخرى بعد التراجع في الجلسة السابقة، والارتداد قرب مستوى الدعم الرئيسي، قد يتجه المؤشر إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 16000 نقطة.

وأضاف عيد، في تصريحات لـ «الوطن»، أنّ استقرار مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، أعلى مستوى الدعم الرئيسي 2960 نقطة، قد يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3000 نقطة.