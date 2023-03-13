حسين الزناتي لـ«كلام في السياسة»: مجلس نقابة الصحفيين يحتاج إرادة قوية

قال الكاتب الصحفي حسين الزناتي، رئيس تحرير مجلة علاء الدين بجريدة الأهرام، إن مهنة الصحافة تواجه العديد من التحديات منذ عام 2011، لافتًا إلى أن الصحفيين يعملون في ظروف صعبة، والوضع تأثر بالتغيرات في آخر 10 سنوات مضت.

ظروف صعبة

وأضاف الزناتي، خلال استضافته ببرنامح «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مجلس نقابة الصحفيين في ظل الظروف الصعبة نجح في أن يؤدي واجبه على أكمل وجه وقدم الخدمات للصحفيين، منها مشروع العلاج والمعاشات وبقية الخدمات الأخرى، وتكلفة المعاشات على النقابة تصل إلى 51 مليون جنيه، مبينًا أن إيراد النقابة 15 مليون جنيه سنويًا، ورغم ذلك فهناك العديد من الخدمات تقدم من قبل النقابة، وقد يكون إيراد النقابة منعدمًا.

إرادة قوية

وأشار إلى أن مجلس النقابة يحتاج إلى إرادة قوية لمواجهة التحديات المقبلة، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يكون الهدف الأول لمجلس النقابة هو الصالح العام وخدمة المهنة.