البحث عن عاطل غرق أثناء الاستحمام في نهر النيل بإمبابة

تكثف أجهزة الأمن بمساعدة شرطة المسطحات المائية جهودها لانتشال جثة عاطل غرق أثناء الاستحمام في النيل، وتحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

صديق يبلغ بمصرع صديقه

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العقيد محمد ربيع مفتش مباحث إمبابة يفيد فيه تلقيه بلاغا من طالب بالثانوي 18 سنة مقيم العجوزة، أبلغ بغرق صديقه عاطل 22 سنة أثناء استحمامه هو وصديقه بمياه النيل دائرة القسم، سقط صديقه في قاع المياه، ولم يجده وأنه حضر للإبلاغ.

محضر بالواقعة

كما تحرر محضر بالواقعة وأحاله المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث إمبابة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.