«التضامن» تشارك في فعاليات مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير

توجهت وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ للمشاركة في فعاليات مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير «DIHAD».

828 منظمة دولية تشارك في المؤتمر

ويعقد المؤتمر سنويًا بإمارة دبي تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث افتتح المؤتمر عام 2004 كأول مؤتمر للإغاثة والتطوير في الشرق الأوسط لخلق منصة إقليمية لتبادل الأفكار والممارسات الإنسانية.

وتنطلق الدورة الجديدة للمؤتمر تحت شعار «الطاقة والمساعدات وسبل الاستفادة من الموارد المتاحة» بمشاركة أكثر من 828 منظمة دولية غير حكومية وجمعية إنسانية، بالإضافة إلى العديد من الشركات وجهات توريد المواد الإغاثية والعلامات التجارية العالمية، حيث من المتوقع أن يجذب معرض ومؤتمر ديهاد 2023 نحو 8200 مشارك وزائر من 110 دول.

ومن المقرر أن تشهد زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى دولة الإمارات، عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع المسئولين في دولة الإمارات والمشاركين في المؤتمر؛ لبحث سبل التعاون خلال الفترة المقبلة.