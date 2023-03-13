محافظ الإسماعيلية: رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى لمواجهة تقلبات الطقس

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، رفع حالة الطوارئ في المحافظة إلى الدرجة القصوى بعد سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق من المحافظة وتراكم المياه في بعض الشوارع.

وقال محافظ الإسماعيلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فرق الطوارئ من أحياء الإسماعيلية والمراكز والمدن والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي انتشروا في الشوارع لرفع أي تراكمات للمياه.

سيارات الحماية المدنية تنتشر في الميادين

وانتشرت سيارات الحماية المدينة في الإسماعيلية في بعض الميادين وعلى رأسها ميدان الممر لرفع المياه المتراكمة في المناطق المنخفضة والتي تسببت في توقف الحركة المرورية بها.

وناشدت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية، المواطنين عدم النزول إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى، مع ضرورة الحيطة والحذر خلال قيادات السيارات والسير بسرعات منخفضة لتفادي وقوع الحوادث المرورية.

المحافظة تحذر المواطنين

كما حذرت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية المواطنين من الاقتراب من اي أعمدة إنارة بعد تساقط مياه الأمطار بشكل كبير علي بعض المناطق تجنباً للصعق الكهربائي.

كما ناشدت المواطنين الابتعاد عن المنازل المتهالكة والبلكونات والأشجار المختلفة وتجنب الوقوف أمام البرق في الأماكن المفتوحة ومساعدة سيارات رفع المياه من الوصول إلي أماكن التجمعات.