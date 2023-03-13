أمطار غزيرة تضرب 5 محافظات.. و«الأرصاد» تحذر من طقس الساعات القادمة

تشهد عدة محافظات الآن، سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية، مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة وانخفاض درجات الحرارة، وذلك تزامنا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد إلى موجة من الطقس السيئ والتي تمتد حتى نهاية يوم الأربعاء 15 مارس.

أمطار غزيرة تضرب المحافظات الآن

وشهدت قبل قليل، محافظة الشرقية سقوط أمطار غزيرة على مختلف المدن والمراكز مع رفع حالة الاستعداد بجميع مراكز ومدن المحافظة، وعُقدت غرف العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة، وجرى ربطها بغرف العمليات الفرعية لتلقي شكاوى المواطنين حول مياه الأمطار لسرعة رفعها، كما وجهت الجهات المعنية بالتواجد الميداني المستمر وتكثيف أعمال كسح مياه الأمطار لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

رفع درجة الاستعداد في المحافظات

كما تتعرض محافظة بورسعيد الآن إلى سقوط أمطار غزيرة بعدما تعرضت لأمطار خفيفة قبل ساعات قليلة، مع انخفاض درجات الحرارة وموجة صقيع، وتشهد المحافظة رفع حالة الطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السيئ.

ورفعت محافظ القليوبية درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن بنطاق المحافظة بالتزامن مع سقوط أمطار غزيرة قبل قليل، كما عقدت غرف العمليات الفرعية للمديريات الخدمية والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وسط توجيهات بتكثيف أعمال شفط وكسح مياه أمطار القليوبية.

وفي محافظة المنوفية رفع الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، درجة الاستعداد القصوى لسرعة التعامل مع مياه الأمطار، موجها بسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار، وتطهير بالوعات الصرف الصحي لاستيعاب كمية مياه الأمطار.

موجة طقس سيئ تضرب المحافظات

وتتعرض محافظة الإسماعيلية إلى سقوط أمطار غزيرة وسيول، مع وجود برق ورعد، ووجه اللواء شريف فهمي، بشارة محافظ الإسماعيلية، برفع درجة الاستعداد القصوى لرفع تجمعات مياه الأمطار.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية تعرض المحافظات خلال الساعات القادمة إلى استمرار سقوط الأمطار الغزيرة على محافظات السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال وجنوب الوجه البحري، على أن تتعرض القاهرة الكبرى وشمال الصعيد إلى سقوط أمطار أيضا.