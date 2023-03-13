رئيس تحرير الأهرام لـ«كلام في السياسة»: ميري خبرة نقابية كبيرة.. وأتمنى اختيار مجلسنا بعناية

اعتبر الكاتب الصحفي علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بأنه «يوم عيد» يجمع كل الصحفيين، مطالبا الجمعية العمومية أن تكون حاضرة كعادتها.

وأضاف ثابت، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري في برنامج «كلام في السياسة» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الجمعية العمومية لديها وعي بكل ما يبذل من جهد، وهي نقابة مختلفة عن غيرها لأنها نقابة رأي، ومن أهم القضايا بالنسبة لنا كصحفيين وبالنسبة لنقيب الصحفيين المقبل، وهو الجهد المبذول من الدولة المصرية لإعادة الوعي.

خبرة نقابية كبيرة

وذكر ثابت أنه تزامل مع الكاتب الصحفي خالد ميري المرشح على مقعد النقيب، في النقابة لسنوات طويلة، وأنه خبرة نقابية كبيرة لأبعد الحدود، عمل في كل اللجان، وشارك في صياغة عدد من القوانين الخاصة بالصحافة، حتى في المواد الدستورية التي تخص الصحافة.

ميري وتوازن الشخصية

وتابع: «ميري شخصية متوازنة لم نختلف أبدا خلال عملنا، وأتمنى له التوفيق يوم الجمعة المقبل، حيث نؤدي دورنا جميعا كجمعية عمومية ونختار مجلسنا بعناية شديدة جدا كالعادة».