عرض منتجات «التعليم الزراعي» بأسعار مخفضة للجمهور في كفر الشيخ

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، اليوم الاثنين، معرض منتجات التعليم الفني (التعليم الزراعي)، بالفندق التعليمي غرب مدينة كفر الشيخ، وذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية، وهشام رأفت، مدير التعليم الزراعي بالمديرية، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، وطرح تلك المنتجات للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة 30%، من السلع الغذائية الأساسية، والسلع الاستهلاكية والملابس والخضروات والفواكة.

معرض للمنتجات الزراعية

كما التقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بعدد من الطلاب والطالبات المشاركين في صناعة المخبوزات ومنتجات الألبان، وأكدوا أنهم استفادوا من خلال دراستهم بالمدارس، في إنتاج وصناعة تلك المنتجات، وأنهم افتتحوا عدد من المشاريع الخاصة بهم.

45 منتجا غذائيا

وأكد محافظ كفر الشيخ، عبر بيان، أن معرض التربية والتعليم من المعارض المميزة والذي تم توفير 45 صنفا من المواد الغذائية، وياميش رمضان ومخبوزات ومخللات ومربات ومجمدات وكافة منتجات الألبان، إضافة إلى الخضروات والفواكه وعسل النحل والنباتات الزهرية والعطور والملابس، إضافة للطيور الحية، بأسعار مخفضة، موجها التحية لكل القائمين على المعرض من المشرفين والطلاب.

افتتاح 14 معرضا

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم افتتاح 14 معرضا بمدن ومراكز المحافظة في «كفر الشيخ، سيدي سالم، سيدي غازي، الحامول، مطوبس، فوه، دسوق، قلين، الرياض، بلطيم، البرلس، بيلا، مسير»، إضافة لماركت ببلطيم، وهايبر غرب مدينة كفر الشيخ، وجار افتتاح المزيد من المعارض والمنافذ، إضافة لتجهيز معرض أهلا رمضان غرب مدينة كفر الشيخ.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة التموين، بشن حملات مكثفة يومياً على كافة المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وطالب أيضاً بتوفير السلع الغذائية ومراقبة الاسعار بالمعرض، والتشديد على التزام الباعة بالأسعار المعلنة، إضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة، كما وجه رؤساء المدن بتوفير السلع الغذائية بالشوادر والمعارض التي تم افتتاحها، مشيداً بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.