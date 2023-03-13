افتتاح معرض أهلا رمضان الرئيسي في مدينة نصر غدا.. تخفيضات تتخطى 30%

يفتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، معرض أهلا رمضان بمدينة نصر، غدًا بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تكون السلع متاحة للجمهور في اليوم التالي لمدة أسبوع حتى يوم 21 من الشهر نفسه.

معلومات عن معرض أهلاً رمضان بمدينة نصر

تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات المتعلقة بمعرض أهلاً رمضان بمدينة نصر.

- يأتي معرض أهلا رمضان في مدينة نصر ضمن ‏‎455‎‏ معرضا، جرى ‏افتتاحها ‏بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية عام 2023، منتشرين بالمراكز والمدن والقرى والنجوع.

- تخفيضات معارض أهلا رمضان 2023 تصل لـ30%.

- تمتاز السلع المطروحة بالمعارض بالجودة العالية والأسعار المناسبة، ويجرى مراقبة السلع المعروضة من قبل وزارة التموين.

- يشهد معرض أهلاً رمضان مدينة نصر تخفيضات كبيرة للسلع قد تتجاوز النسب ‏المعلن عنها.‏

- 250 ‏سيارة تنتشر بالقرى والنجوع يوميًا للوصول ‏إلى ‏المواطنين بنفس بتخفيضات ‏المعارض.

- تشارك المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية‎ والمنافذ ‏‏المتنقلة في معارض أهلا رمضان بتخفيضات تصل إلى 30%.

- تنضم الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية وشركات المطاحن ‏والزيوت وشركتي الجملة ‏العامة والمصرية، وشركه قها، وشركات ‏المجمعات الاستهلاكية، والغرف التجارية واتحاد ‏الصناعات والمنتجين ‏وأصحاب السلاسل ‏التجارية والتجار والمصنعين والمنتجين، لمعرض أهلا رمضان بمدينة نصر.

أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2023

جاءت أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2023، كالتالي:

- كيلو الأرز بـ15 جنيها.

- زيت 750 جراما بـ37 جنيها.

- زيت 2 لتر بـ100 جنيه.

- زيت 2.5 لتر بـ130 جنيها.

- صلصة 300 جم بمبلغ 7.25 جنيه.

- كيلو سكر بسعر 14.5 جنيه.

- كيلو دقيق بسعر 17 جنيها.

- مكرونة 400 كجم بسعر 10 جنيهات.

- عدس 500 جم بسعر 21 جنيها.

- فول مدمس 500 جم بسعر 12 جنيها.

- فاصوليا 500 جم بسعر 19 جنيها.

- لوبيا 500 جم بمبلغ 19 جنيها.

أسعار الياميش بمعرض أهلا رمضان مدينة نصر

وجاءت أسعار الياميش بمعرض أهلا رمضان على النحو التالي:

- كيس قمر الدين الشلال 400 جرام بسعر 62 جنيها.

- كيس قمر الدين الأسطورة 400 جرام بسعر 45 جنيها.

- كيس قمر الدين ريحانة 400 جرام بسعر 53 جنيها.

كيس تين مجفف 300 جرام بسعر 60 جنيها.

- علبة مشمشة تركي 250 جراما بسعر 80 جنيها.

- قراصيا بلغاري 250 جراما بسعر 60 جنيها.

- عين جمل مقشر أمريكي 250 جراما بسعر 81 جنيه.

الاستعلام عن أماكن معارض أهلاً رمضان 2023

معارض أهلاً رمضان تنتشر بكل محافظات الجمهورية، ويمكن التعرف على أماكن معارض أهلاً رمضان، من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أو زيارة الموقع الإلكتروني أو الصفحة الرسمية لمحافظتك عبر فيس بوك، لمعرفة أماكن معارض أهلاً رمضان 2023 بالمحافظة التابع لها.