العارضون بـ«أهلا رمضان»: حصلنا على المنافذ والخدمات مجانا.. ونسوق بأسعار مخفضة

أكد العارضون المشاركون فى معارض «أهلاً رمضان» بالمحافظات حرصهم على توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة أمام المواطنين، بحيث تقل عن مثيلاتها فى الأسواق بنسبة تصل إلى 30%، بالتنسيق والتعاون بين مديريات التموين من اتخاذها مواقع متميزة وسط المدن أو القرى، وخضوعها للإشراف الكامل من قبَل مديريات التموين على السلع والمنتجات.

«الفيومى»: إقبال كبير من مواطنى القليوبية

وقال الدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن الغرفة ستستمر فى إنشاء المعارض تباعاً بمناطق مختلفة، وتجرى معاينة أكثر من موقع يتم إرسالها من قبَل المحافظة لتحديد ما يصلح لإقامة معارض للسلع الغذائية بالمدن والأحياء.

«قنديل»: تيسيرات الدولة حافز لتخفيض الأسعار

قوفى محافظة بنى سويف، قال محمد قنديل، أحد العارضين داخل معرض «أهلاً رمضان» فى ميدان المديرية ببنى سويف، لـ«الوطن»: «لدينا منفذ يحوى جميع السلع والمنتجات الغذائية من أرز وسكر وزيت ومكرونة بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها لأكثر من 30% على المنتجات، ويشهد المعرض هذا العام إقبالاً كبيراً من المواطنين؛ بسبب نسبة التخفيض التى يوفرها العارضون».

المعارض وسط المدن والقرى.. وتخضع لإشراف الجهات الرقابية على كل السلع

وقال إبراهيم محمد عبدالغنى، عارض بمنفذ محطة السادات لبيع بيض المائدة داخل معرض «أهلاً رمضان» فى مدينة بنى سويف، إن هناك جهداً مشكوراً للقائمين على المعرض لأنه وفر المكان بكل خدماته، ووضعنا فى موقع متميز وسط المدينة، حيث نوفر بيض المائدة بسعر مخفض عن الخارج وأقل من سعر السوق، ما يدفع المواطن إلى الشراء من منفذنا هنا.

وأكد محمد فتحى محمد، صاحب منفذ لبيع الخضراوات والفاكهة الطازجة داخل معرض «أهلاً رمضان» ببنى سويف، أن هذه المعارض تخفض الأسعار فى الأسواق بنسبة كبيرة، وأضاف: «مستمر مع معرض أهلاً رمضان للعام الثانى، وسعيد بالمشاركة، لدينا جميع أنواع الخضراوات والفاكهة يومياً، نقدمها بأسعار تقل بنسبة 25% عن السوق، ونحقق هامش ربح بسيطاً مقابل البيع الكثير، كذلك مجانية المشاركة فى المعرض وتوفير الخدمات بالمجان لنا، كل ذلك يخفض من تكلفة المنتج». وقال أحمد حسنى، من إحدى الشركات التجارية المساهمة فى معرض «أهلاً رمضان» 2023، الكائن بمقر المجلس المحلى بمدينة الزقازيق، لـ«الوطن»: «أشارك فى معرض أهلاً رمضان باللحوم المجمدة والبيض واللحوم المصنعة، وقمنا بطرح السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 40%، حيث تم الاتفاق مع التجار والشركات بعرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة والالتزام بها». وأضاف محمد البحراوى، جزار تعاونى فى معرض «أهلاً رمضان»، أنه يشارك باللحوم السودانى المبردة بأسعار مخفضة وفق الاتفاق مع الغرفة التجارية والتموين.

وأبدى أحمد محمود، 27 سنة، أحد البائعين المشاركين فى معرض «أهلاً رمضان» بالإسكندرية هذا العام، سعادته بالمشاركة فى هذا المعرض، لافتاً إلى أنه يتيح الفرصة لعرض المنتجات بأسعار مخفضة بهامش ربح قليل، إلا أن البيع الكثير يزيد فى نهاية المطاف من عملية الربح.