خبير أمني: مبادرات «الداخلية» سلوك منظم لتخفيف أعباء المواطنين

اللواء عبدالوهاب الراعى: حملات تستهدف مخازن محتكرى السلع.. وإجراءات رادعة لمواجهة جشع التجار

قال الدكتور اللواء عبدالوهاب الراعى، أستاذ الإدارة بجامعة الدلتا والأكاديميات العسكرية والخبير الأمنى، إن مبادرات وزارة الداخلية سلوك مؤسسى ممنهج ومنظم لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وهناك حملات تستهدف مخازن محتكرى السلع الغذائية وإجراءات رادعة لمواجهة جشع التجار.

وأضاف «الراعى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الأمن الإنسانى والمجتمعى من مهام الشرطة فى ظل الجمهورية الجديدة، ومبادرة «كلنا واحد» انطلقت مرحلتها الـ23 أول سبتمبر

2022.. وإلى نص الحوار.

ما مظاهر السلوك التنظيمى للمسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية؟

- مظاهر السلوك التنظيمى نحو المسئولية المجتمعية والإنسانية لأجهزة الوزارة متعددة، ومنها مبادرة «كلنا واحد» التى وصلت إلى 23 مرحلة للسلع والأجهزة الأساسية بأسعار مخفضة، ومنظومة أمان للمنتجات الغذائية، والمشاركة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة سداد الرسوم الدراسية وإهداء الحقائب المدرسية بمشتملاتها بالمناطق الأكثر احتياجاً، والقوافل الطبية للقرى المعنية، والكشف الطبى لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام والعلاج المجانى، والتيسيرات المقدمة لهم بالأحوال المدنية والجوازات والمرور، وإيفاد ضباط لزيارة الطلبة والأطفال بالمدارس والجامعات والمرضى بالمراكز الطبية، وتنظيم زيارات لكيانات الوزارة التعليمية وحفلات ترفيهية لذوى الإعاقة والأيتام.

ما تأثير الأزمات العالمية على المواطن؟

- الأزمات العالمية المتوالية التى بدأت بجائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد العالمى وما تلاها من ارتفاع غير مسبوق فى سعر الدولار ترتب عليها ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية فى جميع أنحاء العالم، بما فيها الدول الأوروبية، وعدم توافرها فى القارة العجوز، فى حين أن المجتمع المصرى لم تختفِ فيه سلعة، وهناك مخزون يكفى البلاد ما لا يقل عن ستة أشهر قادمة، حسب ما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلا أن وزارة الداخلية ما زالت تمارس مهام جديدة فى كافة جوانب البلاد، وهو الأمن الإنسانى والمجتمعى، ودور جديد للشرطة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة، لذلك أعلنت وزارة الداخلية عن استمرار مبادرة «كلنا واحد» فى المرحلة 23 التى بدأت من أول سبتمبر 2022.

كيف تسهم وزارة الداخلية فى الحد من تأثير تلك الأزمات؟

- وزارة الداخلية تستكمل جهدها المبذول والدائم والمستمر لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومواجهة احتكار الأسعار، وهو ما كان له أثر كبير فى مواصلة الليل بالنهار من أعضاء الحكومة للتصدى لهذا الجشع بإجراءات صارمة وفورية تردع من تسوِّل له نفسه أن يسلك هذا النهج المخزى على حساب المواطنين.

وماذا عن الحملات الأمنية؟

- الحملات التى تشنها وزارة الداخلية أسفرت عن ضبط العديد من القضايا والسلع مجهولة المصدر وبيع أزيد من السعر وسلع منتهية الصلاحية وحجب سلع غذائية، وهدفها تنمية الحس المجتمعى لدى شركات المواد الغذائية الكبرى للمشاركة فى مبادرة «كلنا واحد» بكافة السلع الغذائية التى تلبى احتياجات المواطنين وتمنع احتكار أو حجب السلع، ويتم استهداف مخازن التجار الذين يشتهرون بتخزين السلع الغذائية بقصد التربح، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها، بصدور أحكام قضائية سريعة ورادعة ضد التجار الذين يتم ضبطهم حال حجب السلع الغذائية بمخازنهم لردع باقى التجار.

حماية المواطنين

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كلف مساعديه باستمرار جهود أجهزة الوزارة لحماية المواطنين من استغلال بعض تجار السلع الغذائية، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع.