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عاجل.. وفاة والدة الفنان يوسف منصور

كتب:

محمود الرفاعى
10:01 م | الإثنين 13 مارس 2023
يوسف منصور

يوسف منصور

توفيت والدة الفنان يوسف منصور، منذ قليل، دون الكشف عن تفاصيل الوفاة.

يوسف منصور لوالدته: أشوفك قريبا

واكتفى منصور بنشر منشور عبر صفحته على «فيس بوك» قال فيه: «مع السلامة يا أمي الغالية هتوحشيني جدا.. أشوفك قريبا».

كانت اللجنة العليا للمهرجان الدولي للتعليم والثقافة، كرّمت الفنان يوسف منصور،  بالمركز الثقافي الروسي العام الماضي برفقة الملحن محمد رحيم، ومدربة الأسود العالمية أنوسة كوته، والفنانة سميرة عبد العزيز، والفنان تامر عبدالمنعم، وميرنا وليد، وأحمد سلامة، وألفت عمر.

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