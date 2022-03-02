بنفس اسم فيلم يوسف منصور في التسعينيات.. العوضي يجهز لـ«البلدوزر»

نشر أحمد العوضي فيديو جديد من إستعدادات فيلمه الجديد "البلدوزر" المقرر بدء تصويره الفترة المقبلة، وشهد الفيديو تدريبات شاقة لأحمد العوضي من الجيم، وظهر أحمد العوضي بوزن أقل من المعتاد الذي تعود عليه جمهوره به.

تحضيرات فيلم البلدوزر

والفيلم الجديد يحمل اسم "البلدوزر" ويلعب به دور ملاكم، ويتم التحضير له في الوقت الحالي ويتم إختيار باقي أسماء فريق العمل المشارك، ويتضمن العمل الكثير من مشاهد الأكشن التي تتطلب التدريب بشكل مكثف.

فيلم البلدوزرليوسف منصور

وسبق وقدم يوسف منصور عام 1992 فيلم بعنوان "البلدوزر"، وشارك في بطولته كل من محمد عتريس، زكريا سليمان، محمد توفيق، عادل هلال، شيرين سيف النصر، جميل راتب، عبد المنعم النمر، صالح العويل، ومن إنتاج يوسف منصور ومحمد التهامي، وشارك في تأليفه يوسف منصور ومدحت عبد القادر وإخراج حسام الدين مصطفىـ ودارت قصته حول تاجر العملة يتزوج فتاة تصغره بسنوات ويقسو عليها بالخناق والخلافات المستمرة، وبعد استقدامه ابن صديقه بهدف معاونته في مواجهة خصومه، يُعجب منصور بزوجته، ويكتشف علاقتهما فيأمر أعوانه بتشويه وجه شيرين ويعتدون على منصور، ويقرر بعد تعافيه العودة والانتقام من برهان ورجاله وإنقاذ شيرين.

وكان أحمد العوضي صرح مؤخرا بخروجه من السباق الرمضاني القادم، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في رمضان الماضي بمسلسل "اللي مالوش كبير" مع ياسمين عبد العزيز التي خرجت هي الأخرى من السباق الرمضاني.

وأحمد العوضي تميز العام الماضي بأكثر من مسلسل حققوا نجاح كبير سواء في السينما بفيلم "لص بغداد" أو مسلسل "شديد الخطورة" الذي خاض به أول بطولاته الدرامية.