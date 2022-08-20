 تكريم يوسف منصور بالمهرجان الدولي للتعليم والثقافة 31 أغسطس

أعلنت اللجنة العليا للمهرجان الدولي للتعليم والثقافة، تكريم الفنان يوسف منصور، 31 أغسطس الجاري، بالمركز الثقافي الروسي.

ويشهد الحفل حضور مشاهير الفن والإعلام والشخصيات العامة، وتقدمه الإعلامية اللبنانية رنا ناصر، ويحيي حفل الافتتاح المطربة سمية درويش.

ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم عدد من نجوم الفن؛ أبرزهم الملحن محمد رحيم، ومدربة الأسود العالمية أنوسة كوته، والفنانة سميرة عبد العزيز، والفنان تامر عبدالمنعم، وميرنا وليد، وأحمد سلامة، وألفت عمر.

ويستعد المركز الثقافي الروسي بالقاهرة لتجهيز فعاليات النسخة الأولى من المهرجان الدولي للتعليم والثقافة، بمشاركة وفود من الجامعات الحكومية الروسية، وبحضور نخبة من نجوم المجتمع المصري والروسي من ممثلين وفنانين وشخصيات عامة ومن مختلف الجامعات والجهات الحكومية المصرية والروسية في قطاعات الثقافة والتعليم للمشاركة في دعم العلاقات المصرية الروسية في مجال التعليم العالي والتبادل الثقافي بين البلدين.

موعد افتتاح المهرجان

وتبدأ فاعليات المهرجان في 31 أغسطس 2022، على مسرح تشايكوفسكي بالدقي في بداية الساعة السابعة مساء.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز التعاون في الجوانب التربوية والثقافية بمشاركة العديد من الشخصيات المؤثرة، وبحث سبل المشاركة في مشاريع التعليم العالي.

تكريم خريجي الجامعات الروسية

يذكر أنه يتم تكريم الطلاب المصريين خريجي الجامعات الروسية المتفوقين في جميع البرامج والكليات، بالإضافة إلى استقبال الدفعة الجديدة من الدارسين في الجامعات الروسية للعام 2022/2023 مع عرض الجامعات الروسية لأهم البرامج الجديدة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.