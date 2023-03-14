طالبات سوهاج يحصدن 4 مراكز أولى في مسابقة ISEF للعلوم والهندسة

حصل 4 طالبات بمدارس سوهاج المختلفة بالإدارات التعليمية على المراكز الأولى في مسابقة مستوى الوزارة بمسابقة ISEF للعلوم والهندسة على مستوى وزارة التربية والتعليم، وفقًا لتصريح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، لـ«الوطن»، موضحا أن الطالبات عملوا بجد بإشراف ماهر عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج.

طالبات سوهاج حصلن على مراكز متقدمة

أضاف وكيل تعليم سوهاج، أن طالبات سوهاج حصلن على الجوائز الأولى بعدة فروع بمسابقة ISEF للعلوم والهندسة التابعة لوزارة التربية والتعليم، إذ حققت الشقيقتان رقية السيد ونورهان السيد بمدارس STEM سوهاج المركز الأول في مجال علم المواد، بمشروعهما شعاع البوليمر الذي أشرفت عليه مشيرة العدوي.

المركز الثاني في الهندسة الطبية

كما حققت الطالبة ريتال لبيب بإدارة أخميم التعليمية المركز الثاني في مجال الهندسة الطبية بمشروعها عيون ميكروسكوبية الذي أشرف عليه شريف عكاشة، وحققت الطالبة سحر أشرف بإدارة طهطا التعليمية المركز الثاني بمجال العلوم السلوكية والاجتماعية بإشراف مشيرة راجي.