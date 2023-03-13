محمد كمال مرشح مجلس «الصحفيين»: خصم 50% على وسائل النقل والأماكن الأثرية والأوبرا

أعلن الكاتب الصحفي محمد كمال، مرشح مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، صدور الموافقة على السماح لأعضاء نقابة الصحفيين وذويهم بحضور أنشطة دار الأوبرا بتخفيض في حدود النصف مع قبول أبنائهم في ورش مركز الإبداع لتنمية مهاراتهم الفنية بالتخفيض نفسه.

خصم 50% على وسائل النقل العام

كما أعلن الموافقة على منح الصحفيين خصم 50% على وسائل النقل العام داخل القاهرة الكبرى، إضافة إلى موافقة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على دخول أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للمواقع الأثرية والسياحية بنصف الرسوم المقررة.

خدمة الجماعة الصحفية

وأكد الكاتب الصحفي محمد كمال، أن خدمة الجماعة الصحفية شرف له، متابعا: «كنت قد قطعت عهدا على نفسي أن أواصل الجهد مستغلا ما أتيح لي من قوة في تقديم ما تستحقونه وسأواصل جهدي في ذلك العمل ما استطعت سبيلا».