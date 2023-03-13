رئيس تحرير جريدة المساء لـ الطاهري: على الصحفيين الاصطفاف ضد تيارات تسعى لاختطاف النقابة

قال الكاتب الصحفي عبدالنبي الشحات، رئيس تحرير جريدة المساء، إن هناك تحديات جسام تواجه المهنة، وتتطلب مجلسا على قدر المسؤولية، وأحسب أن خالد ميري رئيس تحرير الأخبار، لديه الخبرة الطويلة في العمل النقابي، لأنه يعمل دائما بشكل حيادي دون انحياز لأي تيار، ويحرص على الحوار الهادئ الرصين وليس ممن يسعون للصدام، وأن يكون هناك حسن اختيار لتكوين مجلس متوازن لخدمة النقابة.

تيارات تسعى لاختطاف النقابة

وأضاف الشحات، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري في برنامج «كلام في السياسة» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن قوة نقابة الصحفيين من قوة واستقرار الدولة، وليس خافيا على أحد أن هناك تيارات بعينها تسعى لاختطاف النقابة من أجل مآرب أخرى أبعد ما تكون عن خدمة المهنة وجموع الصحفيين، وفي رأيي أن الاصطفاف خلف مرشح قوي له رصيد كبير ويمتلك من الخبرة ما يؤهله لهذا الأمر، من هنا انحيازي لخالد ميري ليس انحيازا شخصيا، ولكنه لخدمة المهنة والزملاء، وأنا على يقين أن الصحفيين سوف يلقنون هذه التيارات درسا وطنيا بالحضور الكثيف.

تحديات تواجه الدولة

وتابع: «نحن نعلم جميعا حجم ما تتعرض له الدولة المصرية من هجمة شرسة لبث الشائعات والأخبار المضللة، لإحباط الناس، لأننا إذا كنا قد نجحنا كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في القضاء على الإرهاب في سيناء، فنحن نواجه الآن إرهاب الشائعات، وهو أمر يتطلب دورا نقابيا لوضع استراتيجية إعلامية، تتبناها النقابة لمواجهة هذه الشائعات».