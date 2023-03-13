فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بسوهاج غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، فصل التيار الكهربائي غدا الثلاثاء، بعدة أماكن تابعة للوحدة المحلية، من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية في مغذي خروج العمري.

وحددت الوحدة المحلية لمركز أخميم الأماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائي عن شارع الشرقاوي والجامع العمري ومنطقة سيدي كمال الدين، ومنطقة مجلس المدينة وشارع العسال.

مواعيد فصل التيار الكهربائي

وأهابت الوحدة المحلية بمركز أخميم بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائى بتوفير مغذى بديل بفترة الإنقطاع خاصة لأصحاب المستشفيات والمخابز.

فصل التيار الكهربائى بسوهاج

وأوضح حسين حبارير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»، أن الوحدة تعمل على نشر مواعيد قطع الكهرباء بالأماكن المتأثرة بالمركز ليتمكن المواطنون من توفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، موكدا أن فصل التيار الكهربائي يتم لتوفير خدمة أفضل للمشاركين بصيانة مغذيات الكهرباء، وذلك وفقا لجدول دوري.