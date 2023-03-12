قطع الكهرباء عن مناطق عدة في بني سويف لأعمال الصيانة

أعلن قطاع كهرباء بني سويف، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والشوارع والأماكن في مدينة بني سويف، على مدار أيام: «الثلاثاء، والأربعاء والخميس» 14، و15، و16 مارس الجاري، اعتبارًا من الـ9 صباحًا وحتى الـ12 ظهرًا؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالمغذيات التي تخدم تلك المناطق.

أماكن قطع التيار الكهربائي الثلاثاء 14 مارس

وبحسب بيان القطاع، سيتم قطع الكهرباء: الثلاثاء 14 مارس عن مناطق جزء من طريق السادات، مستشفى الدعوة، منطقة محي الدين، موقف محي الدين، مدينة الحرفيين، أبراج الأوقاف، التأمينات، المبنى الإداري للأوقاف، مدرسة السيدة خديجة الثانوية، خلف أبراج الأوقاف، عزبة الصفيح، مبنى التطوير.

أماكن قطع التيار الكهربائي الأربعاء 15 مارس

كما تقرر قطع التيار الكهربائي يوم الأربعاء 15 مارس عن مناطق حلمي الملط من طريق السادات، جزء من منطقة عزبة الصفيح من حلمي الملط، نهاية شارع حاتم رشدى في مدينة بني سويف.

أماكن قطع التيار الكهربائي الخميس 16 مارس

كما تقرر قطع التيار الكهربائي يوم 16 مارس عن مناطق خلف مصنع الثلج، جزء من طريق السادات، منطقة القنادلة الطريق الدائري، حديقة النيل، نادي القضاه نادي المهندسين، رنين، نادي الطلائع، قاعة قصر البارون.

واعتذر القطاع عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء، خلال تلك الفترة.