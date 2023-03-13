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قطع الكهرباء في عدة محافظات للصيانة الدورية غدا.. الأماكن والمواعيد

كتب:

شيماء دراز
08:46 م | الإثنين 13 مارس 2023
التيار الكهربائي - تعبيرية

التيار الكهربائي - تعبيرية

تشهد عدة قرى ومدن فصل التيار الكهربائي غدا الثلاثاء، للصيانة الدورية، وفقا لما أعلنته شركات الكهرباء.

فصل التيار الكهربائي

وتتضمن أماكن انقطاع الكهرباء ما يلي:

القليوبية: فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى بمدينة بنها، من الساعة 7 صباحا للساعة 11 صباحا.

المنوفية: قطع الكهرباء عن بعض القرى بمدينة الباجور وأشمون من الساعة 8 صباحا للساعة 11 صباحا.

أماكن فصل التيار الكهربائي

البحر الأحمر: انقطاع الكهرباء بمدينة الأقصر من الساعة 9 صباحا للساعة 2 ظهرا.

الدقهلية: الستاموني وشربين والمطرية وبني عبيد والمنصورة وميت غمر وتمى الأمديد وطلخا من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

مواعيد انقطاع الكهربائي

كفر الشيخ: قطع الكهرباء بمدن كفر الشيخ وشمال دسوق والرياض وبرج البرلس ومطوبس من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

دمياط: انقطاع الكهرباء بمدن كفر البطيخ والروضة والشعراء من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

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