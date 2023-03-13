قطع الكهرباء في عدة محافظات للصيانة الدورية غدا.. الأماكن والمواعيد

تشهد عدة قرى ومدن فصل التيار الكهربائي غدا الثلاثاء، للصيانة الدورية، وفقا لما أعلنته شركات الكهرباء.

فصل التيار الكهربائي

وتتضمن أماكن انقطاع الكهرباء ما يلي:

القليوبية: فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى بمدينة بنها، من الساعة 7 صباحا للساعة 11 صباحا.

المنوفية: قطع الكهرباء عن بعض القرى بمدينة الباجور وأشمون من الساعة 8 صباحا للساعة 11 صباحا.

أماكن فصل التيار الكهربائي

البحر الأحمر: انقطاع الكهرباء بمدينة الأقصر من الساعة 9 صباحا للساعة 2 ظهرا.

الدقهلية: الستاموني وشربين والمطرية وبني عبيد والمنصورة وميت غمر وتمى الأمديد وطلخا من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

مواعيد انقطاع الكهربائي

كفر الشيخ: قطع الكهرباء بمدن كفر الشيخ وشمال دسوق والرياض وبرج البرلس ومطوبس من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

دمياط: انقطاع الكهرباء بمدن كفر البطيخ والروضة والشعراء من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.