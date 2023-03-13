قطع الكهرباء في عدة محافظات للصيانة الدورية غدا.. الأماكن والمواعيد
كتب:
شيماء دراز
08:46 م | الإثنين 13 مارس 2023
التيار الكهربائي - تعبيرية
تشهد عدة قرى ومدن فصل التيار الكهربائي غدا الثلاثاء، للصيانة الدورية، وفقا لما أعلنته شركات الكهرباء.
فصل التيار الكهربائي
وتتضمن أماكن انقطاع الكهرباء ما يلي:
القليوبية: فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى بمدينة بنها، من الساعة 7 صباحا للساعة 11 صباحا.
المنوفية: قطع الكهرباء عن بعض القرى بمدينة الباجور وأشمون من الساعة 8 صباحا للساعة 11 صباحا.
أماكن فصل التيار الكهربائي
البحر الأحمر: انقطاع الكهرباء بمدينة الأقصر من الساعة 9 صباحا للساعة 2 ظهرا.
الدقهلية: الستاموني وشربين والمطرية وبني عبيد والمنصورة وميت غمر وتمى الأمديد وطلخا من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.
مواعيد انقطاع الكهربائي
كفر الشيخ: قطع الكهرباء بمدن كفر الشيخ وشمال دسوق والرياض وبرج البرلس ومطوبس من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.
دمياط: انقطاع الكهرباء بمدن كفر البطيخ والروضة والشعراء من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.