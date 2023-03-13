مصرع مسنة صدمتها سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

لقيت سيدة مسنة مصرعها قبل قليل، صدمتها سيارة على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بالكيلو 120 بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع مسنة في حادث بالبحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث عبور مشاة، ما أدى إلى مصرع سيدة بعدما صدمتها سيارة بالطريق الصحراوي بالبحيرة بنطاق دائرة شرطة المركز، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد هوية المتوفاة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين، وفاة سيدة مسنة تدعى «منال م. أ»، 62 سنة، مقيمة بالجيزة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.