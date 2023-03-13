محمد محمود عبدالعزيز ينشر صورة جديدة من كواليس مسلسل «حضرة العمدة»

نشر الفنان محمد محمود عبدالعزيز، صورة جديدة من كواليس شخصيته التي يجسدها خلال مسلسل «حضرة العمدة»، وذلك عبر تطبيق ستوري بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ويظهر في الصورة محمد محمودعبدالعزيز برفقة بالمخرج عادل أديب، داخل إحدى المدارس خلال التصوير، مشيرا إلى تجسيده لدور معلم خلال الأحداث، وعقب: «حوار في المدرسة بين الأستاذ عادل أديب وبين الأستاذ حافظ الفارس».

وكان محمد محمود عبدالعزيز كشف عن شخصيته في المسلسل منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، إذ نشر البوستر الدعائي وظهر خلاله بلحية ونضارة.

مسلسل «حضرة العمدة»

وما زال الفنان محمد محمود عبدالعزيز يصور دوره في مسلسل حضرة العمدة المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، ويضم عددا كبيرا من نجوم الفن؛ أبرزهم: روبي، سميحة أيوب، أحمد رزق، دينا، محمود حافظ، محمود عبدالمغني، إدوارد، أحمد بدير، نهلة سلامة، محمد محمود عبد العزيز، محمد الصاوي، صولا عمر، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج شركة «فنون مصر» لمالكيها ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.