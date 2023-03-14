سيدات على الطريق يخبزن العيش الفلاحي والفطير المشلتت: فاتح بيوتنا

عشرات السيدات من القرى الواقعة ما بين الإسكندرية والبحيرة في منطقة أبيس في مدخل الإسكندرية، أقمن مشروعات صغيرة لخبز العيش الفلاحي الطازج، والفطير المشلتت وتسويته فى الأفران لبيعه للمسافرين على الطريق، ويلقى مشروعهم نجاحا كبيرا وإقبالا غير عادي من المواطنين وخاصة المسافرين بالسيارات من سكان المدن الذين يعشقون المخبوزات الفلاحي.

مكونات صناعة الخبز

مكونات صناعة الخبز تختلف من نوع لآخر حسب «أسماء محمد» إحدى بائعات الخبز الفلاحى علي طريق الإسكندرية لـ«الوطن»، وهناك نوع يشبه القرص يتكون من الدقيق والماء واللبن والزيت والسكر، ويوضع السكر لإعطاء اللون الأحمر الداكن للرغيف، والعيش الفلاحى نوعين الطرى والناشف ولكن مكوناتهم واحدة والإختلاف فقط فى طريقة التسوية وإلى جانب ذلك نبيع العسل الأبيض والأسود والجبن الفلاحى والجبن القديم.

الفطير المشلتت

الإقبال الأكثر على الفطير المشلتت طبقاً لشيماء حسان في حديثها لـ«الوطن» نظراً لأننا متخصصون فيه ويكون لدينا ذو طعم مميز وأسعاره أرخص من أى مكان وننتج منه كميات كبيرة يومياً ونحن نعمل هنا من السابعة صباحاً حتى العاشرة مساءاً ويوجد منا من يتسلمون العمل حتى صباح اليوم التالى، وتحصل العاملة منا على 100 جنيه يومياً نساعد بها أزواجنا على المعيشة ومعظم السيدات هنا أرامل وهذا المشروع يفيدنا جميعاً ونتمنى استمراره.

اتفضل عندنا

فى كل كشك من هذه الأكشاك الكائنة على طريق الإسكندرية مجموعة من السيدات منهن من تقوم بالعجن وأخرى تقوم بفرد العجين وثالثة تجهزه حسب نوع الخبز، ومن يخبز الفطير وسيدات يقمن بأعمال التسوية بالجلوس أمام الفرن، ومن تتعامل مع الزبائن من ركاب السيارات وتستدعيهم خلال مرورهم بجملة «اتفضل عندنا»، فضلاً عن من تقوم بالبيع والتغليف وبالهنا والشفا ومنتجاتنا تلقى قبول ومن يجربها يعود إلينا خصيصاً ورزقنا علي الله.