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«التموين» تحذر أصحاب المخابز من إيقاف ماكينة صرف العيش دون الإبلاغ عن العطل

كتب:

وفاء الصعيدي
04:46 م | السبت 04 مارس 2023
ماكينة صرف الخبز ببطاقة التموين

ماكينة صرف الخبز ببطاقة التموين

حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصحاب المخابز البلدية من إيقاف ماكينة صرف الخبز لدى المخبز، في حالة تشغيل ماكينة الصرف الاحتياطية لديه، وعدم إبلاغه عن عطل الماكينة الرئيسية خلال مدة أقصاها 48 ساعة.

تعطل ماكينة صرف الخبز

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في التوجيه الوزاري الصادر منها إلى مديري مديريات التموين، أن عدم الإبلاغ عن عطل ماكينة صرف الخبز الرئيسية خلال الـ48 ساعة المذكورة يؤدي أتوماتيكيا إلى إيقاف ماكينة صرف الخبز الاحتياطية وبالتالي توقف المخبز عن العمل، وعدم تمكنه من صرف حصته من الدقيق اليومي اللازم لإنتاج العيش.

تسجيل أرقام المحمول

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ألزم في قرار له مديريات التموين بتسجيل أرقام المحمول الخاص بصاحب المخبز أو المدير المسؤول على النظام بالمديرية، ضمن بيانات المخبز، وذلك حتى اعتماد رقم الهاتف لتلقي الرسائل المرسلة من وزارة التموين.

منظومة دعم الخبز

وتشمل منظومة دعم الخبز على عدد 71 مليون مواطن مستحقون جميعهم للخبز البلدي يوميا بواقع عدد 5 أرغفة يوميا، ومدرجين على حوالي 23 مليون بطاقة تموينية هي عدد بطاقات التموين في مصر، من خلال 33 ألف مخبز بلدي على مستوى الجمهورية.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.