والد الشاب ناصر المختفي لمدة 17 عاما: «دفعت كل فلوسي علشان ألاقيه»

أكد سمير دندن، والد الشاب ناصر، والذي عثرت عليه أسرته بعد 17 عاما من غيابه، أنه ظل يبحث لمدة 17 عاما دون كلل أو ملل، موضحا أنه بحث عنه في كل قرى مركز منوف ومحافظة المنوفية، وكذلك المحافظات المجاورة بحثا عن ناصر الذي كان عمره في وقت غيابه 10 سنوات.

والد الشاب ناصر: بحثت عنه في كل مكان

وأضاف والد الشاب ناصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه صرف كل ما يملك من أجل البحث عن ابنه في جميع المراكز والمحافظات للعثور عليه، قائلا «أنا بعت كل اللي ورايا واللي قدامي علشان أدور على ابني في كل مكان»، مؤكداً أنه حتى بحث عنه في الترع والبحار لأن البعض كان يقول إنه توفي غرقا.

والدة ناصر: لم أتوقف عن الزغاريد بعد عودته

وأوضح، أنه ظل يبحث عن ابنه في الأقسام والمستشفيات أيضا في محافظة المنوفية على مدار الـ17 سنة التي غاب فيها، مؤكداً أنه سعيد جدا بعودة ابنه من جديد إلى أحضانه بعد هذه السنوات، قائلا «بحمد ربنا وبشكر فضله الكبير عليا علشان ابني رجع وأول ما عرفت مكانه سجدت لله شكرا على كرمه الكبير».

من جانبها، عبَّرت والدة ناصر سمير، عن سعادتها الكبيرة بعودة ابنها إليها من جديد، مؤكدة أنها لم توقف الزغاريد منذ أن علمت بعودته من جديد إلي المنزل .