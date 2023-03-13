مصرع مسن غرقا في ترعة بمركز الدلنجات بالبحيرة

لقي رجل في العقد السابع من العمر مصرعه غرقا قبل قليل، إثر سقوطه في ترعة فهمي النجارين بطريق المشير أبو غزالة بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

مصرع مسن غرقا في البحيرة

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شركة الدلنجات، يفيد غرق مسن في ترعة فهمي النجارين بطريق المشير أبو غزالة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة ونقلها تحت تصرف النيابة العامة لمستشفى الدلنجات.

تحديد هوية المتوفى

بالفحص تبين وفاة مسن يدعى «باسم خ. أ»، 70 عاما، مقيم بالدلنجات، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.