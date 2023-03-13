تجديد حبس المتهمين في واقعة البلوجر سارة محمد

قرر قاضي المعارضات في الإسكندرية تجديد حبس 3 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات لإتهامهم بإرتكاب جريمة السرقة بالإكراه، وإطلاق عيار خرطوش على البلوجر سارة محمد وخطيبها، ما تسبب في إصابتها بالعمى وإصابة خطيبها بجروح فى منطقة الرأس، كما أنه من المقرر إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، خلال أيام.

تفاصيل الواقعة

كان رجال الشرطة في العامرية تمكنوا، بعد أيام قليلة من الواقعة، من تحديد مكان المتهمين مرتكبي الجريمة، وتبين أنهم 3 أشخاص، وبعد تقنيين الإجراءات تم القبض عليهم واقتيدوا إلى قسم الشرطة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

تحقيقات موسعة

كما أجرت جهات التحقيق تحقيقات موسّعة في الواقعة، واستمعت خلالها إلى أقوال «مصطفى» خطيب البلوجر سارة محمد، حيث أوضح أنّ الواقعة كانت الساعة العاشرة حيث تفاجأ في أثناء قيادته للسيارة ومعه خطيبته سارة محمد بسيارة ربع نقل بداخلها 3 أشخاص، وقام قائد السيارة بالتضييق عليه أثناء قيادته السيارة وأطلق عيارا ناريا عليهم، ما تسبب في إصابته وخطيبته.

وقال عبدالفتاح كمال محامي مصطفى خطيب البلوجر سارة محمد، خلال حديثه، لـ«الوطن»، أنه عقب ضبط المتهمين مرتكبي الواقعة تبين أنّ السيارة التي قاموا بسرقتها ونفذوا بها جريمتهم مسروقة، مشيرًا إلى أنّه لم تمر سوى أيام قليلة على ارتكاب المتهمين لجريمتهم حتى تمكن رجال الشرطة من تحديد هويتهم وضبطهم.