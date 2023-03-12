أقوال خطيب البلوجر سارة محمد في التحقيقات: مجهولون أطلقوا علينا الرصاص

تنفرد «الوطن» بنشر أقوال مصطفى خطيب البلوجر سارة محمد التي فقدت بصرها تمامًا، بعد تعرضها لواقعة إطلاق ناري على الطريق الصحراوي، أثناء استقلالها سيارة برفقة خطيبها تسبب بإصابته بنزيف في المخ بعدما تلقت طلقة في عينيها أثناء جلوسها بجوار خطيبها، وخرجت من المستشفى بعد تلقيها 70 غرزة في رأسها.

وبعد أقل من 3 أيام من الواقعة، تمكّن رجال الشرطة من تحديد هوية مرتكبي الواقعة بعد ساعات من حدوثها، من خلال تكثيف التحريات في الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المكان، وعقب تقنيين الإجراءات، تم القبض على المتهمين وعددهم 3 أشخاص واقتيادهم إلى قسم الشرطة.

وجاءت أقوال «مصطفى» أمام جهات التحقيق في المحضر رقم 3845 لسنة 2023 كالتالي:

س: ما تفصيلات الحادث ؟

ج: اللي حصل أمس، إني كنت راجع من الإسكندرية من محطة الرمل ومتوجه إلى المساكن، وأثناء قيادتي السيارة ملاكي ومعي خطيبتي المصابة سارة محمد، وعند نزلة كوبري أبو الخير بالطريق الصحراوي اتجاه القاهرة بحوالي 200 متر فوجئت بسيارة ربع نقل حمراء اللون بداخلها 3 أشخاص قام قائد السيارة بالتزنيق علي أثناء قيادتي السيارة.

وبعد ذلك فوجئت بشخص منهم يخرج سلاح ناري من نافذة السيارة ويهوش علي ومرة واحدة أطلق عيار ناري في وجهي، مما أدى إلى إصابتي أنا وخطيبتي، فهربت بالسيارة قيادتي، ودخلت إلى بنزينة للاستغاثة بالمتواجدين بها وبعد كدة أخدوني المستشفى أنا وخطيبتي وهو ده كل اللي حصل.

متى وأين حدث ذلك؟

الكلام دا حصل أمس الساعة 10 تقريبًا بعد كوبري أبو الخير بحوالي 200 متر اتجاه القاهرة.

س: أمام من حدث ذلك؟

الكلام ده قدام خطيبتي المصابة.

س: وما نوع الضرر الواقع عليك؟

هو قيام أشخاص مجهولين بالتزنيق علي بالسيارة قيادتي وإطلاق عيار ناري في وجهي أنا وخطيبتي مما أدى إلى حدوث إصابتنا الواردة بالتقرير الطبي.

وما سبب قيام المشكو في حقهم بفعل ذلك؟

أنا معرفش.. أنا كنت مروح أنا وخطيبتي بالطريق الصحراوي وفوجئنا بما حدث.

س: من محدث إصابتك وبأي شيء أحدثها؟

محدث إصابتي أنا معرفهمش، هما 3 أشخاص مجهولين كانوا يستقلون سيارة ربع نقل حمراء اللون وكان بحوزته سلاح ناري أحدثوا إصابتي به.

س: وما سبب تواجدك بالمكان والزمان سالف الذكر؟

أنا كنت مروح مع خطيبتي.

وما اسم وعنوان المشكو في حقهم؟

لا أعرف سوى أنهم 3 أشخاص كانوا مستقلين سيارة ربع نقل حمراء اللون.