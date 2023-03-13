الاغنية الدعائية لمسلسل جعفر العمدة تقترب من مليون مشاهدة

اقتربت أغنية «أنا قادر» الدعائية للمسلسل الرمضاني «جعفر العمدة» من تحقيق اول مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي بصوت الفنان أحمد سعد ونالت إشادات الجمهور.

الاغنية الدعائية لمسلسل «جعفر العمدة» تتصدر التريند

واحتفل الفنان محمد رمضان منذ ساعات عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتصدر الاغنية تريند «يوتيوب» بعد ساعات قليلة من طرحها.

كما حرص محمد رمضان، على الترويح للأغنية عبر «إنستجرام» قائلا: «دلوقتي أغنية أنا قادر من مسلسل جعفر العمدة غناء أحمد سعد وأداء صوتي هشام الجخ رمضان يجمعنا.. ثقة في الله نجاح».

الانتهاء من تصوير مسلسل «جعفر العمدة»

وأحتفل الفنان محمد رمضان منذ أيام بالانتهاء من تصوير مسلسل «جعفر العمدة» والذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم الفن؛ أبرزهم: زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.