حبس المتهمين بسرقة محتويات شقة في منطقة شبرا

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بحبس المتهمين بسرقة محتويات شقة بمنطقة شبرا 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

وعن تفاصيل الواقعة، كانت البداية بورود بلاغ إلى رجال الشرطة في منطقة شبرا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم باكتشافه كسرا في باب الشقة الكائنة بدائرة القسم، وسرقة أجهزة كهربائية من داخلها.

وأجرى رجال الشرطة التحريات في الواقعة، وتبين أنّ وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن ضبطه.

واعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب «كسر الباب»، وبإرشاده ضبطت كل المسروقات المٌستولى عليها لدى عميله «سيئ النية» مالك مخزن خردة- كائن بدائرة القسم وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، كما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن عقوبة ارتكاب جريمة السرقة، أوضح حسن شومان المحامي لـ«الوطن» أن المادة 318 تنص على «السجن مدة لا تتجاوز سنتين للسرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317».

وأضاف أنّ المادة 319 عقوبات نصت على جواز «إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317 و318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محاصيل أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على 25 قرشا، وحال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف».