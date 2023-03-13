منصة watch it تطرح بوسترات منفردة لأبطال «كشف مستعجل»

طرحت منصة watch it كل البوسترات الرسمية لمسلسل «كشف مستعجل» الذي تعرضه حصريا، ويقوم ببطولة العمل النجوم، ‏مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، بالإضافة ‏للفنانين ‏محمد لطفي ومحمد ‏علي رزق، وبمشاركة الفنانة القديرة هناء الشوربجي وعزت زين.

كشف مستعجل من بطولة مصطفى خاطر

يعرض ‏مسلسل كشف مستعجل عبر منصة‏‎ WATCH ‎IT ‎حصريا، ضمن موسم دراما رمضان ‏‏2023، ويعد أول إنتاجاتها الأصلية في موسم دراما رمضان بمشاركة المنتج كريم أبو ذكري.

ولاقى البرومو الذي طُرح إشادات واسعة، كما بدأت ملامح الأحداث تظهر من خلال المشاهد التي احتواها البرومو، إذ تدور أحداث المسلسل في إطار لايت كوميدي، وسط حالة ‏غموض ‏‏‏حول عدد ‏من الجرائم الجنائية، التي يتورط بها أبطال العمل، وسط مواقف ‏كوميدية ‏‏إنسانية، ومفاجآت ‏عدة خلال الحلقات، وينتمي المسلسل لدراما الـ15 حلقة.

كشف مستعجل من 15 حلقة

يذكر أنّ مسلسل كشف مستعجل بطولة، ‏مصطفى ‏خاطر، ومحمد ‏عبدالرحمن، والبطولة ‏النسائي لهنادي مهنا، وإلهام وجدي، كما يشارك في ‏البطولة، ‏محمد ‏لطفي، ومحمد علي ‏رزق، ‏إضافة إلى الفنانة القديرة هناء الشوربجي، والفنان ‏القدير عزت زين، ‏وتأليف إيهاب بليبل، ‏وإخراج شادي الرملي، وإنتاج ‏‏"‏k ‎‎media‏" كريم أبو ذكري ‏في خامس تعاون له مع المتحدة ‏للخدمات ‏الإعلامية، ‏‏وأول تعاون مباشر مع منصة ‏watch it‏.‏