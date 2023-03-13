أغنية «ولعانة» تحقق 8 ملايين مشاهدة قبل انطلاق مسلسل «الكبير أوي 7»

حققت أغنية «ولعانة» للفنان أحمد مكي، 8 ملايين مشاهدة على يوتيوب بعد 11 يوما من طرحها، وهي أغنية الحملة الدعائية لمسلسل «الكبير أوي 7» رمضان 2023.

مسلسل «الكبير أوي 7»

وحرص عدد كبير من نجوم الفن علي تهنئة الفنان أحمد مكي بالأغنية الدعائية لمسلسل «الكبير أوي»، والتي تحمل اسم ولعانة ومن أبرزها المهنئين من الوسط الفني هم إسعاد يونس وأكرم حسني وهنادي مهنا وبدرية طلبة وغيرهم.

أبطال مسلسل «الكبير أوي 7»

ويشارك في مسلسل «الكبير أوي» عدد كبير من نجوم الفن علي راسهم الفنان أحمد مكي، رحمة أحمد، ومحمد سلام، بيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.