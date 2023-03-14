حكيم يحكي قصة أغنية «السلام عليكم»: أصلها من شاويش مسرح ومطرب مسجون

حكى المطرب الفنان حكيم قصة أغنيته «السلام عليكم»، لافتًا إلى أن «شاويش مسرح» في أحد الأفراح الشعبية كان يتجول بين معازيم الفرح لجمع «النقطة» وهو يقول لهم «السلام عليكم» فسمعه أمل الطاير، مضيفًا «أمل الطاير قالي في جملة سمعتها من شاويش مسرح نفسي نعملها أغنية قولت له إيه الجملة دي قالي السلام عليكم».

فضلت معانا الجملة دي 4 سنين ومش عارفين نعمل فيها إيه

وأضاف حكيم خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «DMC»، قائلًا: «فضلت معانا الجملة دي 4 سنين ومش عارفين نعمل فيها إيه وأنا قعدت أفكر إزاي نطلع من كلمة السلام عليكم وروحت لأمل الطاير البيت وقولت له فيه أغنية عملتها لمطرب يليق إننا نطلع من جملة السلام عليكم ونقول بعد السلام».

مطرب الأغنية في السجن والملحن توفي

وأوضح حكيم أن الملحن الذي لحن هذه الأغنية توفي والمطرب في السجن، لافتًا إلى أنهم أخذوا الجملة وذهبوا للملحن حسن إش إش لتلحينها، مشيرًا إلى أنهم توصلوا للحن الأغنية أولا وركبوا عليه الكلمات، مؤكدًا أنهم بحثوا عن المطرب بعد خروجه من السجن وأعطوا له مقابل الأغنية.