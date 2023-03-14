مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 في حادث على صحراوي الإسكندرية (صور)

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين، إثر وقوع حادث تصادم، بمدخل الإسكندرية على الطريق الصحراوي، بنطاق منطقة محرم بك التابعة لحي وسط، حيث اصطدمت سيارة نقل ثقيل بمقطورة وسيارة ميكروباص وتسبب في شطر السيارة الميكروباص إلى شطرين، فيما توقفت الحركة المرورية.

تفاصيل حادث صحراوي الإسكندرية

وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة محرم بك يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل ثقيل وأجرة ميكروباص بمدخل الإسكندرية، بنطاق محرم بك حي وسط ووجود حالات وفاة ومصابين.

على الفور انتقلت قوة أمنية وضباط القسم رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم التعامل بنقل المصابين إلى المستشفى ورفع آثار الحادث.

أسماء الوفيات في حادث الإسكندرية

أسفر الحادث عن وفاة 3 من ركاب السيارة الميكروباص وهم كل من مصطفى محمود 40 عاما، وتوفي بمستشفى جمال حمادة، واثنين مجهولين الهوية في العقد الثالث من العمر بمشرحة مستشفى رأس التين، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات جمال حمادة و4 مصابين وجمال عبد الناصر مصاب واحد.

جرى تيسير الحركة المرورية وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.