رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عاجل.. مقتل وإصابة 11 شخصا جراء حادث دهس في كندا

كتب:

حسن رمضان
01:48 ص | الثلاثاء 14 مارس 2023
موقع حادث الدهس بـ«كيبيك» الكندية

موقع حادث الدهس بـ«كيبيك» الكندية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرين، بعد دهس سيارة بعدد من المشاة في وسط «أمكي» في منطقة «لوار سانت لورانس» بـ«كيبيك» في كندا

وقالت وسائل إعلام كندية، إلى تسليم السائق البالغ من العمر 38 عاما، نفسه إلى شرطة «مقاطعة كيبيك». 

 

وأوضح متحدث باسم  شرطة «مقاطعة كيبيك»، إن القتلى رجل في الستينيات من عمره والآخر في السبعينيات من عمره، ومن بين المصابين أطفال، وفقا لما ذكرته قناة «سي تي في» الكندية.

اقرأ المزيد:

كندا ترسل أولى دبابات «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا

كندا تغلق مجالها الجوي لأسباب أمنية بعد أمريكا.. رعب الأجسام الطائرة

تفاصيل إسقاط جسم طائر مجهول بمقاتلة أمريكية شمال كندا

بنك كندا المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير لأول مرة منذ عام
بقلم حسن رمضان