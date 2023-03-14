عاجل.. مقتل وإصابة 11 شخصا جراء حادث دهس في كندا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرين، بعد دهس سيارة بعدد من المشاة في وسط «أمكي» في منطقة «لوار سانت لورانس» بـ«كيبيك» في كندا.

وقالت وسائل إعلام كندية، إلى تسليم السائق البالغ من العمر 38 عاما، نفسه إلى شرطة «مقاطعة كيبيك».

وأوضح متحدث باسم شرطة «مقاطعة كيبيك»، إن القتلى رجل في الستينيات من عمره والآخر في السبعينيات من عمره، ومن بين المصابين أطفال، وفقا لما ذكرته قناة «سي تي في» الكندية.