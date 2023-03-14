ذروة عدم استقرار الطقس اليوم في المحافظات.. «عودة البرودة وأمطار رعدية»

تشهد حالة الطقس اليوم سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية مع تأثير ظاهرة الرياح المحملة بالرمال والأتربة على بعض المناطق، مع انخفاض درجات الحرارة في جميع المحافظات وتكون الغيوم الجزئية على مدار اليوم مع تحذيرات للمواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق الرئيسية لشدة الأمطار.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس اليوم وغدا تشهد استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والتي تمتد إلى محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتنعدم فرص سقوط الأمطار على محافظات جنوب الصعيد إذ يسود طقس مشمس معتدل الحرارة نهاراً مع زيادة سرعة الرياح التي سجلت 32 كيلو متر في الساعة.

تعرض بعض المحافظات إلى أمطار رعدية

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى تعرض بعض المحافظات إلى أمطار رعدية وتقع في السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والبحر الأحمر وشمال الصعيد بنسب تتراوح بين 50 إلى 70% على مدار اليوم.

وتشهد المحافظات رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية للتعامل مع مياه الأمطار وسرعة رفعها لتسير الحركة المرورية أمام المواطنين يأتي ذلك بعد تعرض محافظات «الشرقية، الإسماعيلية، بورسعيد، القليوبية، المنوفية» إلى سقوط أمطار غزيرة.

أوضحت الأرصاد تأثير ظاهرة الرياح المحملة بالرمال والأتربة إذ حذرت مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية بتوخي الحذر.