حالة الطقس اليوم في المحافظات.. أمطار رعدية وظاهرة جوية مؤثرة

أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار إذ تتعرض شمال البلاد إلى سقوط أمطار رعدية مساء اليوم الإثنين وسط تحذيرات من ظاهرة الرياح المحملة بالرمال والأتربة مع طقس غائم جزئيا على بعض المناطق على مدار اليوم.

حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، إذ تتعرض محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية إلى سقوط أمطار مساء اليوم وتكون بنسبة 20%، مع طقس غائم جزئيا وسجلت العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وجاءت أماكن سقوط الأمطار اليوم أيضا في محافظات السواحل الشمالية الغربية وهي: البحيرة، مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، وذلك بنسبة 60% وسط طقس غائم جزئيا ونشاط للرياح التي سجلت سرعتها 36 كيلو متر في الساعة وسجلت العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتشهد حالة الطقس اليوم في محافظات جنوب الوجه البحري تكون الغيوم الجزئية ونشاط للرياح مع فرص لسقوط الأمطار تصل إلى 20% ليلاً ، وسجلت العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار اليوم الإثنين في محافظات جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية إذ يسود طقس مشمس مع نشاط لحركة الرياح.

وسجلت العظمى في جنوب الصعيد 31 درجة والصغرى 15 درجة، وسجلت العظمى في شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 12 درجة.

وجاءت العظمى في محافظات السواحل الشمالية الشرقية 27 درجة والصغرى 13 درجة، وسجلت العظمى في جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 16 درجة.