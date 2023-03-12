«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في المحافظات: أمطار غزيرة

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة في المحافظات، إذ تشير التوقعات إلى انخفاض درجات الحرارة، غدا وبعد غدٍ، مع سقوط أمطار رعدية على محافظات السواحل الشمالية وتمتد إلى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وسط نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة على جميع أنحاء البلاد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة في المحافظات

وعن حالة الطقس ودرجات الحرارة في المحافظات، أوضحت «الأرصاد» أن البلاد تتعرض إلى انخفاض بمقدار 7 درجات مع تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وهي: «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط» إلى سقوط أمطار غزيرة بداية من مساء غدٍ الاثنين، وتزداد يوم الثلاثاء 14 مارس، وتكون متوسطة على محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة والبحر الأحمر بنسبة 40%.

حالة الطقس في المحافظات

وأوضحت الأرصاد أنّ حالة الطقس تشهد نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة يوم الأربعاء المقبل 15 مارس مع سقوط أمطار على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، واستمرار انخفاض درجات الحرارة في المحافظات.

وذكرت الأرصاد تعرض المحافظات إلى نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متفاوتة وذلك يوم الخميس المقبل 16 مارس.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي في الأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض إلى منخفض جوي في طبقات الجو العليا بالإضافة إلى منخفض آخر من البحر المتوسط، ما يترتب عليه سقوط أمطار غزيرة وسوء الأحوال الجوية الأيام المقبلة في المحافظات.

وحذّرت الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر لسوء الأحوال الجوية على مدار الأيام المقبلة وارتداء الملابس الثقيلة نظراً لبرودة الطقس، كما حذّرت مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية نظرا لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مدار الأسبوع.