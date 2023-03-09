موسكو: العقوبات الغربية أتاحت لروسيا فرصة للانخراط في توطين الواردات

قال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، اليوم، إنّ العقوبات الغربية أتاحت الفرصة لروسيا بالانخراط في توطين الواردات خاصة في مجال التقنيات الجديدة.

وأضاف أناتولي أنتونوف، في تصريح، أوردته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، أنّ الاقتصاد الروسي صمد أمام الضغط غير المسبوق، رغم التوقعات السلبية بحدوث انهيار في السوق، مشيرا إلى أنّ انخفاض الناتج المحلي الإجمالي اقتصر العام الماضي على نحو 2% فقط.

وتابع أنّ العقوبات ساعدت على إدراك المخاطر الكارثية للاعتماد المفرط لسلاسل التوريد على الشركاء الأجانب، لافتا إلى أنّ روسيا تستعد لتحقيق إنجازات جديدة، والتطلع إلى تطوير البنية التحتية والصناعة المحلية والسياحة.