سفير روسيا بواشنطن: العقوبات الجديدة لن تمنع موسكو من اتباع سياستها

أكد سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، أن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا لن تمنع موسكو من اتباع سياسة مستقلة والمضي قدما في الطريق المختار لبناء عالم متعدد الأقطاب على أساس مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

أنطونوف: شهدنا دفعة جديدة من العقوبات الاقتصادية والشخصية الطائشة

وقال أنطونوف، في تصريحات صحفية، بحسب وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية الروسية اليوم السبت، «لقد شهدنا دفعة جديدة من العقوبات الاقتصادية والشخصية الطائشة ضد روسيا ومواطنيها، فهم يريدون أن نعاني مرة أخرى»، مشددا على ضرورة إدراك الإدارة الأمريكية أن شحنات الأسلحة الجديدة، كما سابقاتها، لن تؤدي إلا إلى إطالة مسار النزاع وإطالة سفك الدماء ولن تساعد بتاتا في تقريب فرض السلام.

وأشار السفير الروسي، إلى أن تعليق عضوية بلاده في مجموعة العمل المالي خطوة خطيرة ستضر بشكل كبير بالجهود العالمية لمكافحة غسيل الأموال.

وكانت الولايات المتحدة بالتعاون مع حلفائها في مجموعة السبع أعلنت أمس الجمعة، عن حزمة عقوبات واسعة على روسيا، استهدفت شركات وأفرادا في قطاعات المعادن والمناجم والمعدات العسكرية وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى 30 فردًا وشركة في دول أوروبية.