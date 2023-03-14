حكيم يفجر مفاجأة عن أغانٍ كُتبت له ولم يؤدها: مشهورة جدا

فجَّر المطرب الفنان حكيم مفاجأة عن بعض الأغاني الشهيرة والتي كانت مكتوبة له ولكنه لم يغنِّها، لافتًا إلى أن من هذه الأغاني أغنية الفنان عبدالباسط حمودة «إديني قلبك وخدي قلبي»، مؤكدًا أن هذه الأغنية كتبت ولحنت من أجله ولكن في النهاية غناها الفنان عبدالباسط حمودة.

أغنية شهيرة لـ جورج وسوف

وأوضح حكيم خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «DMC»، أن أغنية الفنان جورج وسوف الشهيرة «كلام الناس»، لافتًا إلى أنه أول من استمع لهذه الأغنية، وأنه وقتها كان يغني أغنية «نار» وقرر ألا يغني هذه الأغنية بسبب لون الأغاني التي كان يغنيها وقتها، مؤكدًا أنه نادم على عدم غنائه لهذه الأغنية حتى الآن.

أغنية شهيرة لراغب علامة

وأشار حكيم إلى أن آخر أغنية كُتبت له ولم يغنها كانت أغنية «اللي باعنا خسر دلعنا» والتي غناها الفنان راغب علامة، مؤكدًا أنه كان سيغنيها بشكل شعبي بطريقته الشعبية وليس بنفس الطريقة التي غناها راغب علامة.