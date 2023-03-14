حكيم: كونت فرقة وعمري 13 سنة.. وأسرتي رفضت عملي بالغناء في البداية

تحدث الفنان حكيم عن بدايات احترافه الغناء، لافتًا إلى أن أسرته في البداية رفضت عمله في الغناء، مشيرًا إلى أنه لم يغنِ أمام والده مطلقًا حتى في المناسبات الخاصة بعائلته.

ألحقوه بالأزهر الشريف من أجل أن ينسى الغناء

وأوضح حكيم خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «DMC»، أنهم ألحقوه بالأزهر الشريف من أجل أن ينسى الغناء، لافتًا إلى أنه احترم رغبة والده ولم يغنِ أمامه أبدًا حتى وفاته، مؤكدًا أن والده رضي عنه بعد ذلك وكان يسعد حينما يراه يغني في التليفزيون.

وأضاف: «احترمت إن أنا مغنيش قدامه وفي كذا مناسبة عندنا في العيلة وكنت برفض أغني في وجوده واحترمت رغبته القديمة مع انه رضي عني بعد كده ولما كان بيشوفني في التلفزيون كان بيبقى مبسوط قوي».

كون فرقة وعمره 13 عاما

وتذكر حكيم والده مشيرًا إلى أنه كان يسمع ليلى مراد وعبدالوهاب وأم كلثوم، مضيفًا «كان الغناء بتاعي بالنسبة له مش حلو وعيب وغلط» مؤكدًا أنه كان «بيتجنن» حينما يذهب أحد للمنزل ليطلب من حكيم احياء أحد الأفراح خاصة وأنه كون فرقة غنائية وعمره 13 عام وكانوا يستخدمو عربات الكارو كمسرح.