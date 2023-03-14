إعلان الفائزين في مسابقة المشروعات القومية بمدارس جنوب سيناء غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، موعد إعلان نتيجة مسابقة المشروعات القومية، التي أطلقها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الشهر الماضي بين مدارس المحافظة.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جرى تشكيل لجنة لاختيار المشروعات المرشحة، وجرى وضع الضوابط وتكليف مديري الإدارات التعليمية الثمانية بإخطار المدارس والموجهين بالمدارس المرشحة في كل إدارة، لاختيار أفضل النماذج التي تحاكي أي من المشروعات القومية.

إعلان النتيجة

وقرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إعلان نتيجة مسابقة المشروعات القومية غدا الأربعاء وتكريم الإدارة الفائزة والمدرسة المتميزة في المسابقة، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من المسابقة تعريف الطلاب والطالبات بالمشروعات القومية التي جري تنفذيها في مصر الفترة الماضية.

وأشار المحافظ إلى أن شاهد نماذج محاكاة المشروعات القومية نفذتها بعض المدارس خلال زيارته بعض المدن وأشاد بمستوي وعي الطلاب، وقرر قيام الطلاب برحلات إلي المشروعات القومية الموجودة على أرض المحافظة.

وأضاف أن اللجنة الرئيسية المشرفة علي المسابقة سوف تقوم باختيار المدارس الفائزة بأفضل عمل عن المشروعات القومية للتصديق عليها وتكريم الفائزين على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذي يواكب عودة طابا إلي مصر في 19 مارس 1989.

تعريف المسابقة

و«المشروعات القومية» مسابقة أطلقها اللواء خالد فودة محافظ جنوب خلال لقاءه بقيادات التربية والتعليم، بهدف تعريف الطلاب حجم المشروعات والانجازات التي تمت في مصر خلال آخر 10 سنوات بالإضافة إلى نشر الوعي والانتماء للوطن.

وقرر المحافظ أن تكون قيمة الجائزة المخصصة لهذه المسابقة 10 آلاف جنيه للفائز الأول بأفضل مشروع جرى تنفيذه وعرضه أمام لجان التحكيم.