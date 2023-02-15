«فودة»: مسابقة كبرى بين طلاب مدارس جنوب سيناء حول المشروعات القومية

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن مسابقة كبرى بين طلاب مدارس المحافظة حول المشروعات القومية، التي جرى تنفيذها على مستوي مصر، والانجازات التي تحققت على أرض جنوب سيناء.

وقال المحافظ في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ المسابقة ستكون بين كل المدارس وبعضها ثم على مستوي الإدارات التعليمية، وتكون التصفيات النهائية لاختيار الفائزين في المسابقة، موضحا أنه جرى رصد مكافأة للطلاب والطالبات الفائزين أثناء الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وقرر المحافظ أن يكون الحد الأدنى للجائزة 5 آلاف جنيه، والحد الأقصى 10 آلاف جنيه للمدرسة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ جنوب سيناء مع قيادات التربية والتعليم بمسرح مدرسة طور سيناء الثانوية الصناعية العسكرية، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات، محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء.

دف ورقصات من التراث السينائي

وأبدع طلاب وطالبات المدارس بمحافظة جنوب سيناء في حفل استقبال محافظ جنوب سيناء الذي حضر إلي مدرسة طور سيناء الثانوية الصناعية العسكرية، لافتتاح أنشطة التربية والتعليم التي جرت في الفصل الدراسي الاول.

وبدأت الاحتفالات بالدف الذي يشتهر بها أبناء سيناء، والقت الطفلة ريلاس إبراهيم فتحي 6 سنوات، أغنية بعنوان «بابا خالد» بمدرسة الزهور الابتدائية.

وأوضح المحافظ أنّ حجم الاستثمارات التي تمت علي أرض جنوب سيناء منذ تولي الرئيس السيسي، تتخطي 70 مليار جنيه، ومن أبرز المشر عات الطرق والجامعات، المدارس، الإسكان الاجتماعي، التجلي الأعظم، الموانئ البحرية، مطار شرم الشيخ.